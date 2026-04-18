LIVE Cobolli-Zverev 6-3 3-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Nel torneo ATP di Monaco, Cobolli ha vinto il primo set 6-3 e si trova ora in vantaggio 3-1 nel secondo, con un break ottenuto all’inizio del parziale. Nel corso del match, ha messo a segno un ace e un dritto vincente al centro, mantenendo un servizio efficace. La partita viene aggiornata in tempo reale, con il punteggio che si sta consolidando a favore del giocatore italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 3-1 Gioco Cobolli: prima al centro e dritto vincente. 40-0 ACEEEEE!! Servizio perfetto alla T 30-0 Prima carica ad uscire e dritto inside-in vincente. 15-0 Prima vincente al centro La partita ora si gioca sui turni di servizio di Cobolli. In questo match l’azzurro ha vinto il 75% dei punti con la prima, entrata il 59% delle volte, ed il 71% con la seconda. 2-1 Gioco Zverev: il tedesco spinge anche la seconda. Cobolli risponde come può e poi si butta a rete, dove tenta un complicato colpo dietro la schiena. 40-0 In rete la risposta di Cobolli 30-0 Prima perfetta ad uscire. Cobolli può solo scheggiare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 3-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo set LIVE Cobolli-Zverev 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Gioco Cobolli: servizio e rovescio per l’azzurro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky; LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casa; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 0-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince un gran primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Si ferma in rete il dritto dal centro di Zverev. 15-30 Il nastro accorcia la traiettoria del colpo di ... oasport.it Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Cobolli-Zverev all'Atp Monaco di Baviera, il risultato in diretta live della partita ... sport.sky.it SEMIFINALE ATP MONACO: Primo Set: 6-3 per Flavio Cobolli in 33 minuti di gioco! L'azzurro ha giocato un primo set quasi perfetto, strappando il servizio a Zverev nel quarto game e annullando con freddezza le palle break concesse. Sascha è apparso i facebook Un ottimo Cobolli breakka a zero Zverev x.com