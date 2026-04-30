LIVE Cobolli-Zverev 0-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizio di match da incubo per l’azzurro

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Cobolli e Zverev ha avuto un avvio difficile per l’italiano, che si trova sotto di cinque giochi a zero nel primo set. Attualmente il punteggio vede Cobolli in svantaggio 0-40, con il giocatore che ha risposto con una contro-smorzata di rovescio durante uno scambio. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il rovescio di Cobolli. A-40 Splendida contro-smorzata di rovescio di Cobolli. 40-40 Dritto potente di Zverev che pizzica la riga, in rete il rovescio di Cobolli. 40-30 In rete il dritto di Zverev. 30-30 Clamoroso errore dell’azzurro, che spara lungo il dritto facile facile a campo aperto. 30-15 Lungo il rovescio di Cobolli. 30-0 Largo il dritto di Zverev. 15-0 In rete la risposta di Zverev. 0-5 Terzo ace del game per Zverev. 40-15 In rete lo schiaffo al volo di rovescio del tedesco. 40-0 Servizio vincente di Zverev. 30-0 Ancora un ace del tedesco. 15-0 Ace di Zverev. 0-4 Chiude con lo smash Zverev: doppio break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 0-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizio di match da incubo per l’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Andreeva avanti di un set, alle 20.00 l’azzurro Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizio scoppiettante di un match lottato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Live Flavio Cobolli - Alexander Zverev - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/04/2026; Diretta Cobolli - Zverev (Mutua Madrid Open); Cobolli-Zverev: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Cobolli-Zverev 0-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: avanti di un break il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Al termine di un secondo set tiratissimo, vinto per 10-8 dell'ucraina, Mirra Andreeva piega la ... oasport.it DIRETTA | Cobolli Zverev (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (Madrid Open 2026, 30 aprile)Diretta Cobolli Zverev Madrid Open 2026 streaming video tv: a 12 giorni dalla semifinale di Monaco di Baviera i due giocatori si ritrovano. ilsussidiario.net Blockx batte Ruud e vola in semifinale a Madrid: ora uno tra Cobolli e Zverev - facebook.com facebook Cobolli-Zverev, in palio la semifinale a Madrid x.com