LIVE Cobolli-Medvedev 2-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizio scoppiettante di un match lottato

Al torneo ATP di Madrid 2026, il match tra Cobolli e Medvedev è iniziato con grande intensità, con il punteggio di 2-1 in favore di Cobolli. Dopo alcuni scambi serrati, Cobolli ha realizzato un punto spettacolare con una volée di pura intuizione, portando il punteggio a 30-0 nel secondo set. La sfida si è dimostrata molto combattuta sin dai primi scambi, con continui scambi di battute tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-0 Miracolo incredibile di Cobbo che di puro intuito piazza il vincente con una volée pazzesca. 15-0 Vola via il rovescio diagonale di Medvedev. 2-2 GAME MEDVEDEV. Il russo soffre ma con due prime palle perfette esce da una situazione scomoda, Cobolli ha interpretato al meglio possibile il match! A-40 Ace del russo. 40-40 Esce il rovescio lungolinea di Medvedev dopo l’ottimo cross del romano. Seconda, ancora. A-40 Servizio e dritto del russo. 40-40 CHE RISPOSTA! Rovescio lungolinea vincente di Cobbo che infila il colpo! Seconda palla. A-40 Non trova il campo il recupero dell’italiano, ottimo rovescio diagonale dell’avversario.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizio scoppiettante di un match lottato Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match! LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev; Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi; Diretta Daniil Medvedev - Flavio Cobolli - Men Single - Madrid Open 2026. LIVE Cobolli-Medvedev 1-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla due palle break ad inizio game!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici di OA Sport, è terminato il primo set tra il giovane Blockx e l'argentino Cerundolo con il ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook