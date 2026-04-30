LIV Golf sta cercando nuovi sostenitori dopo un recente comunicato stampa che non fa menzione del Fondo di Investimento Pubblico. La notizia è stata pubblicata pochi minuti fa sul web e riguarda le iniziative della lega di golf professionistico. Nel comunicato, non sono stati fatti riferimenti specifici a eventuali finanziatori o partner, lasciando intendere una strategia diversa rispetto al passato.

2026-04-30 13:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: LIV Golf ha confermato di essere concentrata sull'”assicurarsi partner finanziari a lungo termine” dopo che il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita ha ritirato il suo sostegno. Sebbene la LIV intenda continuare con nuovi partner, rapporti diffusi suggeriscono che la maggior parte dei suoi grandi giocatori stanno esplorando modi per tornare al PGA Tour. Brooks Koepka ha già fatto la mossa, avendo accettato di pagare multe per un totale di circa 63 milioni di sterline, ma il futuro di Bryson DeChambeau, Cameron Smith e Jon Rahm rimane incerto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - LIV Golf cerca nuovi sostenitori dopo un comunicato che non menziona nemmeno il PIF

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