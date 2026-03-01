Sempre più Intelligenza artificiale nelle imprese italiane l' assessore Magnacca | La sfida è formare le competenze

In Italia, l'adozione dell'intelligenza artificiale negli ambienti lavorativi sta crescendo rapidamente. Secondo un rapporto ministeriale, nel 2025 il 16,4% delle imprese con almeno un dipendente utilizza l'IA, rispetto all’8,2% del 2024. L'assessore Magnacca ha commentato che la sfida principale consiste nel formare le competenze necessarie per integrare questa tecnologia.

Sempre più intelligenza artificiale nelle aziende italiane. Secondo il rapporto del ministero 2025 nel 2025 il 16,4% di quelle con almeno dipendenti la usa: una quota più che raddoppiata rispetto all’8,2% del 2024. Lo sottolinea l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

L'intelligenza artificiale entra nelle imprese pontineCome incrementare il fatturato con l'intelligenza artificiale, è il titolo del business talk che si è svolto presso la sede di Microsoft all’Eur,...

Luca Bianchi: «Sud, sempre più iscritti all?università così le imprese trovano competenze»«Assolutamente sì, lo si era già visto con i dati Istat del terzo trimestre 2025: in uno scenario sostanzialmente stabile a livello nazionale, il...

Una raccolta di contenuti su Intelligenza artificiale

Temi più discussi: Intelligenza artificiale tra opportunità e minacce per le PMI; L’Europa accelera sull’Intelligenza Artificiale tra ricerca e lavoro; Come riconoscere un volto creato con l’intelligenza artificiale; Intelligenza artificiale: sempre più Pmi la usano. Cresce anche la cybersecurity ma il phishing fa paura.

Come si comporterebbe l'intelligenza artificiale in guerra? «ChatGpt, Claude e Gemini sempre pronte lanciare testate nucleari»In un esperimento condotto dalla King's College London, con i tre modelli sono stati simulati scenari di guerra. Nel 95% dei casi, i chatbot hanno fatto leva sulla minaccia nucleare. E spesso hanno sc ... corriere.it

Intelligenza artificiale e cloud sovrano: perché la governance diventa prioritaria nel 2026Nel 2026 il cloud sovrano cresce con l’intelligenza artificiale: più spesa, più rischio e nuove scelte per i CIO. 01net.it

Sono disponibili i miei due libri L’intelligenza artificiale a scuola – Vol. 1 e Vol. 2 Due libri per chi vuole capire davvero cosa significhi portare l’AI in classe. Oltre 260 pagine con decine di esempi e attività. Nel Volume 1, l’intelligenza artificiale viene esplorata d - facebook.com facebook

Lutto e intelligenza artificiale: il web sta diventando un cimitero digitale L'analisi sul saggio di Davide Sisto. Segui il link per approfondire: x.com