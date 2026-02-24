diversi laboratori per costruire le competenze

Un focus sui laboratori per sviluppare le competenze nasce dalla volontà di rafforzare le autonomie dei giovani. La causa risiede nella necessità di preparare i ragazzi a partecipare attivamente alla vita sociale, evitando approcci assistenzialisti. Numerose strutture offrono attività pratiche per migliorare le capacità pratiche e sociali dei partecipanti. La presenza di queste iniziative dimostra un impegno concreto nel favorire l’indipendenza dei giovani, creando spazi dedicati alla crescita autonoma.

Lo sviluppo delle autonomie è fondamentale sia per gli individui che per la società, così che quest’ultima possa accogliere i ragazzi in modo non assistenzialistico, ma ognuno di loro possa vivere pienamente ed in modo attivo. A tal proposito l’associazione ’Il Sole’ organizza percorsi e attività per bambini e per ragazzi dagli 11 ai 20 anni divisi in gruppi per fascia d’età. Ogni gruppo si incontra settimanalmente presso la sede dell’associazione e svolge attività con la guida di educatori. C’è anche un gruppo di adulti di età fra i 21 ed i 40 anni che si ritrovano per continuare a sviluppare le capacità acquisite rafforzando l’autostima e le relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Laboratori Steam: un viaggio tra competenze e visioni per il futuroI Laboratori STEAM “Donne che Progettano il Futuro” a Reggio Calabria offrono un percorso formativo che unisce competenze, innovazione e comunità.

Al Tramello nasce il quadriennale Cat: quattro anni per costruire competenze vereAl Tramello, a partire da quest’anno, gli studenti possono scegliere il percorso quadriennale Cat.

“Vicinanze”: laboratori inclusivi per le scuole

25, 26 e 27 febbraio torna il Social Innovation Campus in MIND, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026 – Torna in presenza in MIND Milano il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza, evento di riferimento in Italia per dialogare e coinvolgere ... mi-lorenteggio.com

Paripasso, al via la rassegna cuneese 8 marzo è tutto l'anno: un mese di eventi per costruire insieme la paritàDal 6 marzo film, mostre, laboratori, concerti e visite guidate in città: si parte con il documentario Vika al Cinema Monviso, ingresso ridotto per gli uomini. Nel weekend inaugurazione della mostra ... targatocn.it

I LABORATORI DI ITALIANO: CREATIVITÀ, COMPETENZE E PENSIERO CRITICO IN AZIONE Nelle ore pomeridiane del tempo prolungato della scuola secondaria, la Pascoli ha attivato diversi laboratori per potenziare le competenze degli alunni, in linea con - facebook.com facebook