Riempie di pugni in faccia un poliziotto e lo manda in ospedale

Domenica 26 aprile, all’interno di una struttura detentiva della città, un agente di polizia è stato colpito ripetutamente in faccia da un detenuto in isolamento disciplinare. L’aggressione ha causato il ricovero dell’agente in ospedale. L’episodio si è verificato nel carcere di Canton Mombello, dove le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione. La vicenda è al centro delle indagini delle autorità penitenziarie.

Un agente è stato aggredito a pugni in faccia da un detenuto in isolamento disciplinare. È successo domenica 26 aprile all’interno del carcere cittadino di Canton Mombello. Il poliziotto ha riportato traumi al volto ed è stato trasportato all’ospedale Civile per accertamenti e cure: la prognosi è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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