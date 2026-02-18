Bari lite stradale finisce a martellate | ferita alla testa una 25enne in viale Unità d' Italia

Una lite tra giovani in viale Unità d’Italia a Bari si è trasformata in violenza con l’uso di un martello, causando una ferita alla testa a una ragazza di 25 anni. La discussione, nata probabilmente da una discussione tra amici, è degenerata all’improvviso, portando uno dei partecipanti a brandire l’arma improvvisata e colpire la vittima. La ragazza è stata soccorsa dai passanti e portata in ospedale per le cure del caso.

Una ragazza di 25 anni è stata aggredita a colpi di martello la sera dell'11 febbraio in viale Unità d'Italia a Bari. Secondo la denuncia presentata ai Carabinieri, la giovane si trovava a bordo di un monopattino insieme al fidanzato, che procedeva in bicicletta, quando un automobilista di circa 60 anni a bordo di una Toyota Yaris ha iniziato a suonare il clacson per chiedere loro di spostarsi. La discussione Dopo un breve scambio verbale in cui la ragazza avrebbe invitato l'uomo alla calma, la coppia ha proseguito la marcia fino a una piazzetta poco distante. Lì hanno ritrovato l'auto dell'uomo parcheggiata: il conducente è sceso dall'abitacolo impugnando un martello e si è scagliato contro la giovane, colpendola ripetutamente alla nuca e alla testa.