Un uomo di 35 anni, originario di Pagani in provincia di Salerno, è stato trovato morto a Ibiza dopo essere stato accoltellato al torace nella zona di Platja d’en Bossa. L’uomo, che lavorava come pizzaiolo presso la pizzeria Pummarola Ibiza, è stato ferito durante le ore diurne in un'area molto frequentata dai turisti. La polizia locale sta indagando sull’accaduto.

Il 35enne italiano è stato accoltellato al torace nella zona turistica di Platja d’en Bossa; attualmente lavorava come pizzaiolo presso la pizzeria Pummarola Ibiza Era originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. L’ag.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Francesco Sessa, il 35enne morto accoltellato a Ibiza: originario di Pagani (SA), lavorava come pizzaiolo sull'isola

Notizie correlate

Ibiza, 35enne italiano Francesco Sessa morto accoltellato al torace nella zona di Platja d'en Bossa, aggressore in fugaL’ente sanitario Samu061 ha confermato che la vittima è stata colpita all’altezza dell’emitorace sinistro e che, all’arrivo dei soccorritori, si...

Pizzaiolo italiano ucciso a Ibiza: mistero sull’omicidio di Francesco SessaABBONATI A DAYITALIANEWS Agguato mortale a Playa d’en Bossa Si chiamava Francesco Sessa, 35 anni, il cittadino italiano ucciso nel pomeriggio del 29...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Francesco Sessa, chi era il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza con una coltellata all'addome: la pista del regolamento di conti; Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza; Francesco Sessa: il pizzaiolo italiano di 35 anni ucciso a Ibiza con una coltellata.

Chi era Francesco Sessa, il 35enne salernitano ucciso a Ibiza con una coltellataLa Guardia Civil indaga sull'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani (Salerno) ucciso ieri a Ibiza con una coltellata; il giovane si era trasferito ... fanpage.it

Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a IbizaSi chiamava Francesco Sessa il 35enne italiano ucciso a Ibiza da una coltellata. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello al lato sinistro del torace ... tg24.sky.it

Prima la discussione, poi la coltellata. È stato assassinato così Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani, nel Salernitano, raggiunto da una coltellata mortale nella zona turistica di Playa d’en Bossa sull’isola spagnola di Ibiza, nelle Baleari. Sessa si era tr x.com

Francesco Sessa, chi era il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza: la pista del regolamento di conti - https://nap.li/9J4b - facebook.com facebook