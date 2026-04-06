Fasano cerca mediazione Di Mattina spinge per Nazaro e Caiffa in lista L’Udc arruola Quintana

A Gallipoli, dopo le festività pasquali, si sono concentrate le decisioni sulla composizione delle liste elettorali. La coalizione civica e di centrodestra, che appoggia il candidato sindaco Fasano, ha tenuto un incontro per definire le candidature e affrontare alcune questioni aperte. Durante le consultazioni, si sono fatte avanti proposte e richieste di inserimento di alcuni nomi, con particolare attenzione a rappresentanti di partito e movimenti civici.

Il candidato della coalizione civica e del centrodestra nella riunione di domani cercherà la sintesi sull’ipotesi di accogliere gli ex consiglieri minerviani caldeggiata dal deputato della Lega. Lista forte di Ruggeri, dentro anche l’ex consigliere provinciale. Scariolo referente di Futuro Nazionale di Vannacci Posizioni che sono per ora da rivedere e che porteranno a una nuova fase di confronto. Da qui una sorta di mediazione portata avanti dal candidato sindaco con lo stesso deputato della Lega per dirimere la contesa e con una soluzione di compromesso all’orizzonte che potrebbe portare, già nella prossima riunione di aggiornamento di domani, a sdoganare l’ingresso del solo Gianluca Caiffa nella lista del sindaco o dell’asse Di Mattina-Padovano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it La “svolta” di Fasano convince Guglielmetti. Partiti vogliono i simboli, Coppola in lista con FiAnche Crescere Insieme entra nella coalizione civica e dei partiti del centrodestra. L'Us Città di Fasano cerca la terza vittoria consecutiva: match contro l'HeracleaFASANO - Seconda gara consecutiva tra le mura amiche per l'Us Città di Fasano, che alle 15 di domenica, 18 gennaio 2026 ospiterà al “Vito Curlo”...