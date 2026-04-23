Secondo l’ultimo sondaggio politico pubblicato, il partito di Giorgia Meloni ha registrato un aumento dell’1,5%. Anche il Movimento 5 Stelle ha mostrato un incremento nei risultati, mentre Forza Italia ha subito un lieve calo. I dati riflettono le tendenze di preferenza degli elettori in vista delle prossime consultazioni. La rilevazione è stata condotta nelle ultime settimane e presenta un quadro aggiornato del panorama politico attuale.

Roma, 23 aprile 2026 – Il partito di Giorgia Meloni avanza nei sondaggi. Secondo l’ultima rivelazione sulle intenzioni di voto degli italiani condotta da Only Numbers di Alessandra Ghisleri per il programma di Bruno Vespa ‘ Porta a Porta ’*, Fratelli d'Italia guadagna l'1,5% rispetto a 15 giorni fa (7 aprile), attestandosi al 28,8%. Il Pd è il secondo partito, al 22,5%, sostanzialmente stabile (+0,2%). Chi sale e chi scende. Sale di un punto e mezzo il Movimento 5 Stelle che raggiunge il 12,2%. Forza Italia in lieve calo all'8,6% (-0,2%), ferme la Lega all'8,3% e Alleanza Verdi al 6,5%. Rosicchia uno 0,2% Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (3,6%), Azione è al 3% (-0,2%) e Italia Viva al 2,5% (+0,1%).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ultimo sondaggio politico: FdI guadagna l’1,5%. Avanza anche il M5s. Lieve calo per Forza Italia

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