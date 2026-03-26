Il Consiglio di Zona dell’AGESCI del Valdarno ha espresso una dichiarazione in merito all’aumento delle tensioni militari in Medio Oriente. Nel comunicato, si evidenzia la necessità che l’Italia rispetti la propria Costituzione e opti per soluzioni diplomatiche. La presa di posizione arriva in un momento di crescente preoccupazione per il possibile coinvolgimento diretto dell’Europa in un conflitto più ampio.

Arezz, 26 marzo 2026 – Il Consiglio di Zona dell’AGESCI del Valdarno prende posizione sull’escalation militare in Medio Oriente, lanciando un appello netto contro il rischio di un coinvolgimento sempre più diretto dell’Europa e dell’Italia in un conflitto più ampio. In un comunicato ufficiale, i capi scout valdarnesi richiamano il ruolo educativo dell’associazione: «Abbiamo il dovere di alzare la voce quando il mondo che stiamo contribuendo a costruire per le giovani generazioni rischia di essere compromesso dalla logica della guerra». Una presa di posizione che sottolinea come il conflitto non sia una realtà distante, ma incida direttamente sul futuro dei ragazzi che ogni settimana partecipano alle attività scout sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - AGESCI Valdarno: “No alla guerra, l’Italia rispetti la Costituzione e scelga la via diplomatica”

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