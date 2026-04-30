Lisistrata chiude la stagione al Teatro della Società | Lella Costa sacerdotessa di pace

Sono passati 2500 anni e il messaggio pacifista di Aristofane nella commedia "Lisistrata" è intatto. Non è tanto una vittoria del commediografo greco, quanto una sconfitta del genere umano, impegnato, oggi come sempre, a trovare nuove occasioni per fare guerre. Con un drammatico gioco di parole.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Lisistrata a Mantova: Lella Costa chiude la stagione conIl Teatro Sociale di Mantova accoglie giovedì 19 marzo alle ore 21 l’opera teatrale che segna la fine della stagione di prosa.

Lella Costa interpreta la “Lisistrata” di Aristofane al Teatro Ivo ChiesaDa venerdì 10 a domenica 12 aprile al Teatro Ivo Chiesa arriva un punto fermo del teatro classico come la “Lisistrata” di Aristofane, interpretato da...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: La Lisistrata di Lella Costa al Teatro della Società di Lecco; Lecco: al Teatro della Società in scena Lisistrata tra guerra e attualità; Lella Costa è Lisistrata al Teatro di Lecco; La Lisistrata di Aristofane in chiave moderna.

Il Teatro della Società "è stato riaperto senza collaudo e senza agibilità definitiva e con una causa legale da 500mila euro. Il PD minimizza, ma - come sempre - non ha letto le carte» - facebook.com facebook