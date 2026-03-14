Lisistrata a Mantova | Lella Costa chiude la stagione con

Il Teatro Sociale di Mantova ospita giovedì 19 marzo alle 21 lo spettacolo Lisistrata, interpretato da Lella Costa. La rappresentazione chiude la stagione di prosa e porta in scena un classico della commedia antica. La performer si presenta sul palco con il suo stile, portando in scena un testo noto e apprezzato dal pubblico. La serata si svolge in un teatro pieno di spettatori pronti a seguire la narrazione.

Il Teatro Sociale di Mantova accoglie giovedì 19 marzo alle ore 21 l’opera teatrale che segna la fine della stagione di prosa. Lella Costa interpreta il ruolo principale in Lisistrata di Aristofane, una commedia antica che torna a parlare al pubblico contemporaneo con sorprendente attualità. L’appuntamento si svolge nel Massimo cittadino e rappresenta il punto di chiusura del cartellone denominato Mantova Teatro 2025-2026. La produzione porta in scena un testo scritto oltre duemila anni fa, capace di mettere a nudo la follia della guerra attraverso lo strumento del riso. Serena Sinigaglia firma la regia, restituendo al classico tutta la sua vitalità teatrale e valorizzando la dimensione corale dell’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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