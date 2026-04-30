A Vancouver si svolge oggi il 76esimo congresso Fifa dedicato ai Mondiali. Tuttavia, i rappresentanti del calcio iraniano, incluso il presidente della federazione nazionale, non sono presenti all’evento. L’Iran è stato bloccato all’ingresso in Canada, impedendo loro di partecipare all’incontro. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni di questo divieto.

Oggi a Vancouver è in programma il 76esimo congresso Fifa a cui i dirigenti del calcio iraniano, tra cui il presidente della Federcalcio Taj, non parteciperanno. C’è infatti ancora incertezza sulla partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale che si svolgerà negli Stati Uniti, Canada e Messico; e l’ipotesi di un ripescaggio dell’Italia resta un’opzione plausibile. L’Italia osserva cosa succederà all’Iran per il Mondiale: il ripescaggio è possibile. Come riportato da Iran International, Taj è stato bloccato all’ingresso in Canada dopo il suo arrivo a Toronto e, con due accompagnatori, ha lasciato il Paese lunedì sera. Non è chiaro se il permesso di soggiorno che gli era stato inizialmente concesso sia stato revocato all’arrivo, o dopo ulteriori controlli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Iran bloccato all’ingresso in Canada, non sarà al congresso Fifa sui Mondiali

Notizie correlate

Il Canada respinge l’ingresso della Federcalcio dell’Iran al congresso FIFA: “Non c’è posto per loro”Il Canada non ha permesso al presidente della Federcalcio dell'Iran e ad altri due dirigenti di entrare nel Paese per prendere parte al Congresso...

Guerra o no, l’Iran sarà ai Mondiali negli USA: la FIFA non cambia ideaLa partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, è stata ufficialmente confermata...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hormuz rimane bloccato: per l’Iran ora il problema è stoccare il greggio; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; L'Iran sequestra navi portacontainer nello Stretto di Hormuz; Trump, presidente con la mitragliatrice. Hormuz bloccato, diplomazia impotente.

L’Iran bloccato all’ingresso in Canada, non sarà al congresso Fifa sui MondialiIl presidente della Federcalcio iraniana Taj è stato respinto in Canada per partecipare al congresso Fifa per i prossimi Mondiali. ilnapolista.it

Iran, bloccato il 70% dei distributori di benzina a causa di un attacco informatico. Rivendicazione da IsraelePompe di benzina ferme questa mattina a Teheran e nel resto dell’Iran, uno dei principali produttori di petrolio al mondo. Secondo quanto riferisce il ministero del petrolio, ad essere bloccate sono c ... ilfattoquotidiano.it

L’Iran bloccato all’ingresso in Canada, non sarà al congresso Fifa sui Mondiali Il presidente della Federcalcio fermato a Toronto. Questo avrà ripercussioni sui Mondiali Al momento nessuno può dirlo https://www.ilnapolista.it/2026/04/liran-bloccato-allingress - facebook.com facebook

Ancora in stallo le trattative tra USA e Iran Lo Stretto di Hormuz rimane bloccato dall’Iran e controbloccato dagli Stati Uniti L’Osservatore Romano x.com