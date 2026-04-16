Guerra o no l’Iran sarà ai Mondiali negli USA | la FIFA non cambia idea

La partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, è stata confermata dal presidente della FIFA. Nonostante le discussioni e le tensioni legate alla situazione internazionale, la federazione internazionale ha deciso di mantenere la presenza della squadra iraniana nel torneo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati apportati cambiamenti rispetto alle precedenti comunicazioni.

La partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, è stata ufficialmente confermata dal presidente della FIFA Gianni Infantino. La dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale senza precedenti, mentre è in corso un conflitto militare che vede coinvolti Iran e Stati Uniti. Durante il CNBC’s Invest in America Forum tenutosi mercoledì, Infantino ha risposto con fermezza alle domande sulla possibile esclusione della nazionale iraniana dal torneo: “La squadra iraniana arriverà di sicuro, sì”, ha affermato il numero uno del calcio mondiale, dissipando ogni dubbio sulla questione.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Guerra o no, l’Iran sarà ai Mondiali negli USA: la FIFA non cambia idea Notizie correlate Iran ai Mondiali 2026: la Federcalcio tratta con la FIFA per giocare in Messico e non negli USAL’ambasciata iraniana in Messico avanza la proposta ufficiale alla FIFA di spostare le gare del Gruppo G — con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda — dalla... L'Iran non parteciperà ai Mondiali 2026 negli Usa: cosa cambia per l'ItaliaLa nazionale di calcio dell'Iran non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma in estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dopo il collasso della diplomazia, gli Stati Uniti affrontano una guerra con l’Iran che non possono concludere facilmente; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran. Iran, effetti della guerra sul Patto di Stabilità: sì o no alla modifica UeL'ex ministro dell'Economia Tria pensa si possano fare investimenti mirati ed evitare l'inflazione. Per mister spendig review Cottarelli meglio non fare altro debito e arrivarci soltanto in caso di re ... lapresse.it Iran-Usa, nuovi negoziati o ripresa della guerra? Cosa succede oraDopo che gli Usa non hanno raggiunto un accordo con l'Iran durante la sessione di negoziati in Pakistan, a cui ha partecipato il vicepresidente JD Vance, si aprono diversi scenari. Secondo quanto emer ... tg24.sky.it La “guerra giusta” è una nota dottrina della Chiesa cattolica, che l'amministrazione Trump sta usando un po' come le pare facebook #PapaLeoneXIV #PapainCamerun I signori della guerra fingono di non sapere che basta un attimo a distruggere, ma spesso non basta una vita a ricostruire. Fingono di non vedere che occorrono miliardi di dollari per devastare, ma non si trovano le risorse a x.com