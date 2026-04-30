Lipstick effect la guerra spinge le vendite di prodotti beauty usati come distrazione e conforto antistress

In Europa, le vendite di prodotti di bellezza sono aumentate, secondo quanto riferito dall'azienda di cosmetici, e sono state attribuite all’effetto rossetto. Questo fenomeno, che si verifica in momenti di tensione o crisi, porta le persone a rivolgersi a prodotti di make-up come forma di distrazione e conforto. L’azienda ha indicato che l’incremento di domanda sarebbe legato alla guerra in Iran, che ha influito sul settore della bellezza nel continente.

L'Oréal ha attribuito l'aumento della domanda di prodotti di bellezza in Europa proprio al lipstick effect, stavolta causato dalla guerra con l'Iran.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Hyundai: 2025, l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota. Boom di vendite nel Regno Unito.Hyundai Motor Europe ha concluso il 2025 con un incremento delle immatricolazioni nell'area EU35, raggiungendo le 603. Euphoria effect: la serie ha generato un boom di vendite di eyeliner in ItaliaNonostante l’addio ai glitter e al trucco Y2K che aveva contraddistinto le sue prime due stagioni, Euphoria continua a dettare tendenza in ambito... Una raccolta di contenuti Si parla di: Economia in crisi? Ci salva il beauty: cos’è l’effetto rossetto e il caso L’Oréal. Lipstick effect, la guerra spinge le vendite di prodotti beauty usati come distrazione e conforto antistressL'Oréal ha attribuito l'aumento della domanda di prodotti di bellezza in Europa proprio al lipstick effect, stavolta causato dalla guerra con l'Iran ... fanpage.it Non è la prima volta che gli economisti parlano di lipstick effect, ovvero effetto rossetto. Ma che significa e perché fa paura?Può un rossetto far paura? Sì, stando ai dati inerenti alle vendite di cosmetici in Germania nel 2022 che si è appena concluso. Non c’è nulla di male nel volersi far belle, anche solo con un filo di ... dilei.it