In Italia, la serie televisiva ha causato un aumento significativo delle vendite di eyeliner, anche se ha abbandonato negli ultimi episodi l’uso di glitter e il trucco ispirato agli anni 2000. La produzione rimane comunque influente nel settore della cosmetica, continuando a influenzare le scelte di stile tra il pubblico nonostante i cambiamenti estetici mostrati nelle stagioni successive.

Nonostante l’addio ai glitter e al trucco Y2K che aveva contraddistinto le sue prime due stagioni, Euphoria continua a dettare tendenza in ambito make up. La terza ed ultima stagione della serie, in streaming su HBO Max dallo scorso 13 aprile, ha infatti portato alla ribalta l’eyeliner. In tutto le sue declinazioni, purché bold. Pare il merito questa volta non sia di Rue, il personaggio interpretato da Zendaya, o di Cassie, alla quale dà il volto Sydney Sweeney, ma di Maddy che, impersonata da Alexa Demie, sembra essere la vera protagonista beauty di quest’ultima stagione della serie. A confermalo è una ricerca. Euphoria make up 2026: il focus è sull’eyeliner.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Euphoria effect: la serie ha generato un boom di vendite di eyeliner in Italia

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