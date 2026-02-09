Hyundai | 2025 l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota Boom di vendite nel Regno Unito

Nel 2025 Hyundai ha registrato una crescita significativa delle vendite in Europa, con una quota di mercato del 4,2%. Il boom si è concentrato soprattutto nel Regno Unito, dove le immatricolazioni sono aumentate notevolmente grazie alla spinta dell’elettrico. Hyundai ha concluso l’anno con circa 603 mila auto vendute nel vecchio continente, segnando un passo avanti importante nel mercato europeo.

Hyundai: il 2025 segna una crescita in Europa, trainata dall’elettrico. Hyundai Motor Europe ha concluso il 2025 con un incremento delle immatricolazioni nell’area EU35, raggiungendo le 603.542 unità e mantenendo una quota di mercato del 4,2%. La crescita è stata significativamente sostenuta dall’aumento delle vendite di veicoli elettrificati, in particolare quelli a batteria, che hanno registrato un balzo del 48%. Questo risultato si colloca in un contesto di mercato europeo complesso e competitivo, dove l’elettrificazione sta diventando un fattore sempre più determinante. Il 2025 rappresenta per Hyundai un anno di consolidamento, non di rivoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Hyundai Europe Hyundai cresce in Europa nel 2025, vendite a 603mila, boom elettrificati Hyundai chiude il 2025 con vendite in crescita e una forte presenza in Europa. Mortadella Bologna Igp, un 2025 super: boom di export e vendite Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Hyundai Europe Argomenti discussi: La nuova elettrica che punta a conquistare l'Europa sta per arrivare; Hyundai IONIQ 3: debutto elettrico nel segmento B; Le Case automobilistiche che hanno venduto più auto nel 2025; Hyundai IONIQ 3: la nuova auto elettrica compatta pronta a dominare il segmento B. Hyundai: vendite 2025 in crescita in Europa, bene le auto elettricheHyundai chiude il 2025 in crescita in Europa: elettrificazione in aumento, quote stabili e risultati solidi in un mercato sempre più competitivo ... msn.com Hyundai cresce in Europa nel 2025: elettrificati +24% e quota al 4,2%Hyundai Motor Europe chiude il 2025 in crescita: oltre 600 mila immatricolazioni, forte spinta EV e nuovi investimenti industriali in Europa. affaritaliani.it #EpsteinFiles dal Regno Unito alla Francia, le insospettabili personalità politiche colpite anche in Europa dal ciclone causato dalla pubblicazione dei nuovi file del finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein x.com La seconda vittima politica eccellente del caso Epstein nel Regno Unito è Morgan McSweeney, potentissimo capo dello staff del primo ministro Keir Starmer, che si è dimesso ieri pomeriggio. Di Sabrina Provenzani facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.