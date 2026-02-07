Ghali censurato? L' artista rompe il silenzio | Pace armonia e umanità ieri niente di tutto ciò ma in tanto odio non giocate il loro gioco

Ghali rompe il silenzio e si difende dalle polemiche. Dopo l’esibizione all’inaugurazione dei Giochi Milano-Cortina 2026, il cantante si è detto amareggiato. Ha spiegato che, invece di pace e armonia, ha trovato solo odio e cattiveria. La Rai non lo ha mai inquadrato né nominato, e lui invita a non cadere nelle provocazioni.

Proseguono le polemiche del giorno dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il cantante Ghali, che ha recitato la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, è intervenuto su Instagram inviando un messaggio d'affetto per i suoi fan, contro la cerimonia e il clima teso attorno alla sua presenza. «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera. Ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi», scrive Ghali sui social. «Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ghali censurato? L'artista rompe il silenzio: «Pace, armonia e umanità, ieri niente di tutto ciò, ma in tanto odio non giocate il loro gioco» Approfondimenti su Ghali Milano Cortina2026 “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera”: Ghali risponde alle polemiche dopo lo show alla cerimonia di Milano-Cortina 2026 Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche. Olimpiadi Milano-Cortina, la “recensione” di Ghali: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera» Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ghali Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Ghali, l’invito alla pace, le polemiche sulla censura della Rai: a chi fa paura l’artista che ripudia la guerra?; La RAI ha censurato Ghali durante la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026?; Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Cerimonia all’italiana, Ghali dà fastidio. Oggi il corteo alla prova decreto sicurezza. Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l’inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione ... vanityfair.it Ghali e la cerimonia di Milano Cortina: Non c'era paceIl post del cantante: Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto ... adnkronos.com Ieri è andata in scena l’ennesima vergognosa puntata di Tele Meloni. Hanno censurato Ghali due volte. Prima della serata inaugurale delle Olimpiadi, decidendo preventivamente cosa avrebbe detto e cosa NON avrebbe potuto dire. E l’hanno oscurato durant facebook Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia Polemica social non si ferma x.com

