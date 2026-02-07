Ghali censurato? L' artista rompe il silenzio | Pace armonia e umanità ieri niente di tutto ciò ma in tanto odio non giocate il loro gioco
Ghali rompe il silenzio e si difende dalle polemiche. Dopo l’esibizione all’inaugurazione dei Giochi Milano-Cortina 2026, il cantante si è detto amareggiato. Ha spiegato che, invece di pace e armonia, ha trovato solo odio e cattiveria. La Rai non lo ha mai inquadrato né nominato, e lui invita a non cadere nelle provocazioni.
Proseguono le polemiche del giorno dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il cantante Ghali, che ha recitato la poesia di Gianni Rodari contro la guerra, è intervenuto su Instagram inviando un messaggio d'affetto per i suoi fan, contro la cerimonia e il clima teso attorno alla sua presenza. «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera. Ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi», scrive Ghali sui social. «Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.
Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.
