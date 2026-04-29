Il conflitto nelle strade è figlio di ciò che si vede in Parlamento | incolpare chi gestisce le piazze è ipocrita

Nei giorni scorsi, all’interno del Parlamento, si è svolto il voto sul decreto Sicurezza, con conseguenze che si sono rifletti anche nelle strade. Le tensioni tra le forze politiche sono state evidenti e hanno alimentato polemiche pubbliche. Questa situazione ha portato a sfide tra chi gestisce le piazze e chi si confronta con le istituzioni, evidenziando una relazione complessa tra politica e ordine pubblico.

di Mario Della Cioppa Nei giorni scorsi, all’interno del Parlamento, è andata in scena una nuova amara conferma di una deriva ormai evidente: il 24 aprile, durante il voto sul decreto Sicurezza. Cori contrapposti, simboli esibiti come bandiere, appartenenze gridate più che argomentate. “Bella ciao” da una parte, l’Inno di Mameli dall’altra. Nel mezzo, chi resta seduto e in silenzio, come se fosse estraneo a quanto accade. Il punto non è cosa si canta ma dove e come: il Parlamento. Quello che è accaduto in Aula richiama ciò che, da anni, si vede anche il 25 aprile, sempre più caratterizzato da tensioni, contestazioni, appartenenze contrapposte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il conflitto nelle strade è figlio di ciò che si vede in Parlamento: incolpare chi gestisce le piazze è ipocrita Notizie correlate L’indegna squalifica di Heraskevych alle Olimpiadi è la mossa più ipocrita che il CIO potesse fareLe facce sul casco di Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista ucraino squalificato alle Olimpiadi, non erano politica ma umanità. Leggi anche: Ciò che il governo non vede: la morte dell’Ilva e dei suoi lavoratori Panoramica sull’argomento Si parla di: Nucleare, l’Italia studia con gli alleati un ritorno rapido e sicuro all’atomo. Von der Leyen: il conflitto in Iran costa all'Ue 500 milioni di euro al giornoLa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la guerra in Iran comporta per l'Unione europea un costo stimato di 500 milioni di euro al giorno. Questa dichiarazione ... it.blastingnews.com Salvini prepara la sfida in Parlamento: 'Più militari nelle città'Matteo Salvini non molla e anzi rilancia la sfida sui militari impiegati nel progetto Strade Sicure. Sicuramente non è il momento per toglierli dalle strade e dalle stazioni, anzi oggi ce n'è ... ansa.it