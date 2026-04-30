L’iperconnessione disturba il sonno rende irritabili incide sulle capacità cognitive e sull’attenzione Il ruolo degli adulti e della scuola INTERVISTA a Elena Bolzoni
L'uso precoce degli smartphone tra i giovani influisce sulla qualità del sonno, sull'attenzione e sulle interazioni sociali. Secondo i dati pubblicati da Save the Children, l'iperconnessione quotidiana può portare a problemi di irritabilità e a un calo delle capacità cognitive. In un'intervista a Orizzonte Scuola, Elena Bolzoni, pedagogista giuridica, commenta il ruolo degli adulti e della scuola nel promuovere un utilizzo più consapevole del digitale tra i giovani.
L’uso precoce degli smartphone incide su sonno, attenzione e relazioni. Nella rubrica di Orizzonte Scuola "I Protagonisti", Elena Bolzoni, pedagogista giuridica, analizza i dati Save the Children e spiega come guidare i giovani verso un uso consapevole del digitale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Da cosa dipende l’ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima, paura di fallire. INTERVISTA a Elena Bolzoni (GoStudent)
Leggi anche: Da cosa dipende l’ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima e paura di fallire. INTERVISTA a Elena Bolzoni (GoStudent)