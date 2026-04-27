Da cosa dipende l’ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima e paura di fallire INTERVISTA a Elena Bolzoni GoStudent

Negli ultimi anni si registra un aumento dell’ansia scolastica e di comportamenti iperprotettivi nelle famiglie italiane. Secondo un’intervista a Elena Bolzoni, pedagogista di GoStudent, i dati mostrano come fattori come gli stili educativi, l’uso del digitale e i metodi di valutazione abbiano un impatto sulla motivazione e sulla percezione di sé degli studenti. In questo scenario, si evidenziano anche livelli di autostima bassi e una diffusa paura di fallire tra i giovani.