Da cosa dipende l’ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima e paura di fallire INTERVISTA a Elena Bolzoni GoStudent
Negli ultimi anni si registra un aumento dell’ansia scolastica e di comportamenti iperprotettivi nelle famiglie italiane. Secondo un’intervista a Elena Bolzoni, pedagogista di GoStudent, i dati mostrano come fattori come gli stili educativi, l’uso del digitale e i metodi di valutazione abbiano un impatto sulla motivazione e sulla percezione di sé degli studenti. In questo scenario, si evidenziano anche livelli di autostima bassi e una diffusa paura di fallire tra i giovani.
Crescono ansia scolastica e iperprotezione nelle famiglie italiane. Nella rubrica "I Protagonisti" di Orizzonte scuola, la pedagogista Elena Bolzoni analizza i dati GoStudent e spiega come stili educativi, uso del digitale e valutazione influenzino motivazione e benessere dei ragazzi. Centrale il ruolo dell’autonomia guidata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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