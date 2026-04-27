Da cosa dipende l’ansia scolastica? Genitori elicottero troppo presenti e studenti con bassa autostima paura di fallire INTERVISTA a Elena Bolzoni GoStudent

Negli ultimi tempi si nota un aumento dell’ansia scolastica tra gli studenti italiani, collegata spesso a un’eccessiva presenza dei genitori e a una bassa autostima tra i ragazzi. Secondo un’intervista a Elena Bolzoni, pedagogista di GoStudent, gli stili educativi, l’uso del digitale e le modalità di valutazione giocano un ruolo nelle dinamiche di motivazione e benessere degli studenti. I dati mostrano come queste variabili influenzino la percezione del proprio percorso scolastico.

Crescono ansia scolastica e iperprotezione nelle famiglie italiane. Nella rubrica "I Protagonisti" di Orizzonte scuola, la pedagogista Elena Bolzoni analizza i dati GoStudent e spiega come stili educativi, uso del digitale e valutazione influenzino motivazione e benessere dei ragazzi. Centrale il ruolo dell’autonomia guidata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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