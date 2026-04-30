Lions sguardo sulle città | Vero baluardo di legalità

"La città tra passato e futuro". È questo il titolo della serata di approfondimento organizzata dal Lions Club di Castel San Pietro e ospitata nella sala Cielo dell’Anusca Palace Hotel di viale Terme. Rompendo la consuetudine di invitare relatori esterni, il Club ha scelto questa volta di ‘giocare in casa’, valorizzando le professionalità interne e affidando così il racconto a quattro soci esperti: Nicolas Vacchi, Vincenzo Zacchiroli, Ercole Garelli e Antonio Olivieri. Ad aprire i lavori è stato l’avvocato Nicolas Vacchi, che ha proposto una visione dell’ urbanistica come "architettura di legalità e socialità". Nel suo intervento, Vacchi ha sottolineato come la città non sia solo cemento, ma un ecosistema di relazioni umane in cui la qualità della vita deve essere un diritto garantito non solo nei centri storici, ma in ogni frazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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