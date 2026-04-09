Rocambolesco inseguimento sulle Mura pusher tenta la fuga saltando giù da un baluardo

Durante un inseguimento sulle mura di via IV Novembre, un giovane di nazionalità nigeriana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, ha tentato di scappare saltando giù da un baluardo. L’intervento delle forze di polizia ha portato al suo fermo e alla denuncia finale. L’episodio si è svolto in un’area di grande traffico, con il soggetto che ha cercato di eludere la cattura in modo rapido e pericoloso.