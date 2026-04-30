L’intrigo Soulé coinvolge anche la Juve | la posizione della Roma

L'intricata situazione di Soulé coinvolge anche la Juventus, mentre la Roma si trova a valutare le offerte ricevute per il suo attaccante argentino. Oltre a Soulé, sono sotto osservazione anche altri giocatori come Ndicka, Koné e Svilar. La dinamica delle trattative sembra essere in evoluzione, con diverse squadre interessate ai vari profili. La procura e le trattative ufficiali sono ancora in corso.

In presenza di offerte interessanti anche l’attaccante argentino può lasciare i giallorossi Evan Ndicka, Manu Koné, Mile Svilar e non solo. Nell’affrontare il tema cessioni in casa Roma ci si è spesso limitati a parlare di questi tre pezzi pregiati, ma a Trigoria nessun calciatore viene considerato incedibile, a patto che arrivi l’offerta davvero irrinunciabile. (Ansa Foto) – calciomercato.it E così, complici anche i sondaggi di Aston Villa, Bournemouth e Borussia Dortmund, nelle ultime ore uno dei nomi più chiacchierati è diventato quello di Matias Soulé. Nonostante una prima parte di stagione incoraggiante, l’argentino non è riuscito a fare il salto di qualità finale e spesso è finito nel mirino della critica, soprattutto durante i big match.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’intrigo Soulé coinvolge anche la Juve: la posizione della Roma The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Pellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per il rinnovo del contratto. La posizione della Vecchia Signoradi Angelo CiarlettaPellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per rinnovare il contratto del suo capitano. Roma-Juve, Gasperini lancia la scommessa Venturino: Dybala e Soulé verso il forfaitIl classe 2006 scavalca Zaragoza nelle gerarchie: pronto l'esordio da titolare nel match chiave per la zona Champions.