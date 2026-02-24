Roma-Juve Gasperini lancia la scommessa Venturino | Dybala e Soulé verso il forfait

Gasperini ha deciso di puntare su Venturino come possibile titolare per il match Roma-Juve, a causa di possibili assenze di Dybala e Soulé. Il tecnico si prepara a schierare il giovane in prima linea, sperando di sorprendere gli avversari. La sua scelta deriva dall’incertezza sulle condizioni di alcuni giocatori chiave, che potrebbero non essere disponibili per la gara. La formazione ufficiale sarà annunciata nelle prossime ore.

In vista del posticipo di domenica sera all’ Olimpico, lo scacchiere di Gian Piero Gasperini si arricchisce di un protagonista inatteso: Lorenzo Venturino è in pole position per una maglia da titolare nel big match contro la Juventus. La decisione del tecnico giallorosso matura in un contesto di piena emergenza offensiva, con Paulo Dybala e Matias Soulé ancora tormentati da problemi fisici e seriamente a rischio per la sfida che vale una fetta della prossima Champions League. Per il talento classe 2006, arrivato a gennaio dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, si tratterebbe dell’esordio assoluto dal primo minuto in Serie A, a coronamento di un inserimento fulmineo nei meccanismi della Capitale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: Dybala verso il forfait, Soulé resta in dubbioPaulo Dybala rischia di saltare il big match tra Napoli e Roma a causa di un problema muscolare.

Roma, emergenza al Maradona: Dybala e Soulé verso il forfait contro il NapoliPaulo Dybala e Leandro Soulé rischiano di saltare la partita contro il Napoli a causa di problemi fisici, proprio mentre la Roma si prepara alla sfida decisiva al Maradona.

