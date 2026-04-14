Pellegrini alla Juve la Roma non va oltre questa cifra per il rinnovo del contratto La posizione della Vecchia Signora

La trattativa tra la Roma e il calciatore per il rinnovo del contratto si è fermata a una cifra stabilita, senza ulteriori aumenti. La Juventus, invece, ha mostrato interesse per il giocatore, ma non sono stati resi noti dettagli sulle offerte o sulle condizioni contrattuali. La discussione riguarda principalmente gli aspetti economici e le negoziazioni tra le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Pellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per rinnovare il contratto del suo capitano. Ecco la posizione della società bianconera. La Juve osserva con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata a Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è in scadenza di contratto e il dialogo per il rinnovo appare in salita. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe offerto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, cifra che rappresenta la metà dello stipendio attualmente percepito dal giocatore. La Juve resta alla finestra ed è pronta a inserirsi in caso di rottura definitiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per il rinnovo del contratto. La posizione della Vecchia Signora Biasin svela: «La Juve non andrà oltre i 7 milioni all’anno per Vlahovic. Sul rinnovo del contratto ho questa sensazione» di Redazione JuventusNews24Fabrizio Biasin ha parlato di Dusan Vlahovic e del suo possibile rinnovo di contratto con la Juventus. Zirkzee Juve, il Manchester United apre al prestito: questa la reazione della dirigenza della Vecchia Signora. Cosa sta succedendoCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...