Domani l' ultimo saluto a Martino Debiasi

Domani si terrà l’ultimo saluto a Martino Debiasi, una giornata che segnerà profondamente la comunità di Meano e, più in generale, l’intera provincia di Trento. La notizia della tragedia ha suscitato grande dolore e vicinanza tra i residenti, lasciando un segno forte nel territorio. La cerimonia funebre si svolgerà in un contesto di forte partecipazione, riflettendo il peso di questa perdita improvvisa.

Domani, giovedì 30 aprile, sarà il giorno più duro per la comunità di Meano. E forse non solo per quest’ultima, ma anche per tutta Trento, addirittura per tutto il Trentino: perché la tragedia di Martino Debiasi ha travolto tutto il territorio con una violenza inaudita. Un fatto che lascia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Giovedì 30 aprile alle 14.30, nella Chiesa di Meano, l'ultimo saluto a Martino Debiasi. x.com