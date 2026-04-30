Arezzo, 30 aprile 2026 – Oggi, giovedì 30 aprile, è l'International Jazz Day e «noi festeggeremo il jazz al Teatro Petrarca di Arezzo con la JOTC Open Orchestr a diretta da Francesco Giustini e Alex Sipiagin in "We Want Mile s!", concerto omaggio a Miles Davis a cent'anni dalla nascita. Inizio ore 21:15. Apertura della biglietteria presso il Teatro Petrarca alle ore 18:00» spiega Officine della Cultura. Domenica 10 maggio, solo per noi, sarà invece la giornata de "La Ricerca della Felicità"! Il tema, che ci riguarda tutti, sarà portato sul palco del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino da Stefano Massini c on le musiche di Luca Roccia Baldini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'International Jazz Day e Massini con l’Oma, gli spettacoli di Officine

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