International Max-Jazz Day | Il Jazz da Kansans City a Roma

Anche quest’anno l’Associazione MUJIC partecipa all’International Jazz Day con un evento speciale. La serata si svolgerà in un luogo suggestivo e vedrà la presenza di un quartetto di musicisti di talento. Tra gli ospiti ci sarà anche un giornalista riconosciuto nel settore. A conclusione dell’evento, sarà proposta una cena elegante per i partecipanti.

Anche quest'anno l'Associazione MUJIC parteciperà all'iniziativa mondiale “International Jazz Day” con un evento dedicato: in un posto incantevole, con un quartetto superlativo, con un giornalista tra i più autorevoli del settore, con una cena raffinata a seguire.Veramente tutto all'altezza della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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