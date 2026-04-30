Un ex giocatore dell'Inter, ora in forza a una squadra cipriota, ha raccontato di aver ricevuto una chiamata mentre si trovava a Formentera, momento in cui le sue gambe hanno iniziato a tremare. La sua carriera ha visto anche il coinvolgimento di un dirigente del club nerazzurro, che ha avuto un ruolo in questa vicenda. Attualmente, il calciatore ha segnato otto gol e fornito sei assist nel campionato locale.

Stefano Sensi oggi è il trascinatore dell'Anorthosis nel campionato cipriota: 8 gol e 6 assist per lui. Sono passati quasi sette anni dal giorno della firma con l'Inter, la squadra che ha permesso al classe 1995 di realizzare il suo sogno. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter, Sensi e Ausilio: "Mi chiamò mentre ero a Formentera, le gambe tremavano"

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