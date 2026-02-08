Biathlon d’argento Wierer | All' inizio mi tremavano le gambe Questa medaglia è un bel regalo

Il biathlon italiano torna sul podio a Anterselva con un argento storico. Dorothea Wierer racconta di aver tremato le gambe all’inizio, ma alla fine si è lasciata andare all’emozione. La medaglia è arrivata dietro la Francia, e per l’Italia è un risultato che vale più di tante parole. Tra lacrime e sorrisi, anche Lisa Vittozzi ha dimostrato di essere in forma, mentre per il giovane Tommaso Giacomel è stato il primo battesimo sul podio. L’Italia si mette in mostra in una gara combattuta fino

E' la prima medaglia d'argento dell'Italia del biathlon, nelle staffette olimpiche. Ed è anche una magnifica introduzione alle prossime dieci gare, metà maschili e metà femminili, che allieteranno lo sconfinato pubblico di questo sport che anche nella giornata inaugurale ha riempito la splendida arena fra boschi e cime puntute del lago di Anterselva. Per Tommaso Giacomel è anche la prima medaglia olimpica, che però non gli fa perdere l'abituale pacatezza: "E' stato bello, anche se era difficile fare la differenza sugli sci perché sei km sono veramente pochi, si va ai 30 all'ora. Fare distacchi è complicato.

