Baresi | Portare la fiaccola l’emozione più grande della mia vita sportiva mi tremavano le gambe

Nella notte che ha acceso il sogno di Milano-Cortina 2026, San Siro si è riempito di emozioni. Baresi, presente, ha raccontato di aver portato la fiaccola e di aver provato le sensazioni più intense della sua vita sportiva, con le gambe che tremavano. Un momento che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti e che segna un passo importante verso le Olimpiadi.

Nella notte che ha acceso il sogno di Milano-Cortina 2026, il cuore pulsante di San Siro non ha battuto solo per lo spettacolo o i protocolli. L’emozione più pura, quella che ha bagnato gli occhi di 67mila spettatori, è coincisa con l’apparizione di Franco Baresi. Il capitano di mille battaglie, simbolo di un calcio che si fa epica, è entrato nello stadio portando la fiaccola olimpica insieme allo storico rivale e amico Beppe Bergomi. Non è stata solo una staffetta tra leggende, ma il manifesto della fragilità umana che si fa forza: Baresi, segnato dalla recente lotta contro la malattia, ha mostrato al mondo una mano tremante ma ferma nel sorreggere i valori universali dello sport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, Franco Baresi ha raccontato di aver tremato quando ha avuto in mano la torcia olimpica.

