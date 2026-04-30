L’inquietante volto di Amleto trionfa | vince il premio Archibald

Lunedì si è tenuta la cerimonia di premiazione presso la Art Gallery of NSW, dove Sean Layh ha ricevuto il premio Packing Room. La sua opera, un ritratto di Jacob Collins, ha prevalso tra le numerose candidature, superando la soglia dei 1.000 voti. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, che ha visto la partecipazione di vari artisti e appassionati d’arte. La mostra resterà aperta al pubblico fino a data da destinarsi.

? Cosa sapere Sean Layh vince il premio Packing Room alla Art Gallery of NSW giovedì.. Il ritratto di Jacob Collins supera 1.000 opere in vista dell'Archibald Prize 2026.. Il dipinto a olio che ritrae l’attore Jacob Collins ha conquistato il premio della Packing Room giovedì presso la Art Gallery of NSW, superando oltre 1.000 opere inviate per l’edizione 2026 dell’Archibald Prize. In un clima di attesa che precede la cerimonia principale del prossimo 8 maggio, lo staff incaricato dell’allestimento e dello svestimento delle opere ha scelto il lavoro di Sean Layh come il migliore tra i finalisti. Il soggetto catturato sulla tela è il volto tormentato del principe di Danimarca, interpretato da Collins, in una composizione intitolata Tragical Historie of Hamlet, Prince of Denmark.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’inquietante volto di Amleto trionfa: vince il premio Archibald Notizie correlate Libri, Luciano Catania vince il Premio “Umberto Domina” al Teatro Neglia: trionfa “Gente di un altro ero-t-ismo”Una serata tra letteratura, teatro e riflessione sull’ironia contemporanea ha incoronato al Teatro Neglia di Enna il vincitore dell’VIII edizione del... Leggi anche: Clayface, il trailer è inquietante: il volto che si scioglie terrorizza i fan DC