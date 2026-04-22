Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer di Clayface, il villain di DC Comics legato a Batman, presentato in anteprima al CinemaCon pochi giorni fa. Il video mostra il personaggio con un volto che si scioglie, creando un’immagine inquietante che ha suscitato reazioni di terrore tra i fan della DC. Il film si concentra sulla figura dell’antagonista e la sua rappresentazione visiva nel trailer.

Warner Bros. ha rilasciato pubblicamente il primo trailer di Clayface, presentato in anteprima pochi giorni fa al CinemaCon; il film ha come protagonista l’omonimo villain del pantheon fumettistico DC Comics, legato storicamente a Batman. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clayface (@clayfacemovie) Il trailer si apre con Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries, un attore in difficoltà, disteso su un letto d’ospedale: il volto tumefatto, il corpo avvolto da bende, in condizioni critiche. L’atmosfera è subito tesa e inquietante. Il trailer offre poi rapidi frammenti del passato di Hagen, mostrando scorci della sua vita prima dell’incidente: la sua carriera come attore nella moderna Gotham City, fatta di illusioni e fallimenti.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Clayface, il trailer è inquietante: il volto che si scioglie terrorizza i fan DC

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