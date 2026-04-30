L’iniziativa nei negozi divide i vannacciani piacentini

In città si è acceso un confronto tra i negozi di vicinato e alcuni rappresentanti locali, dopo la diffusione di un comunicato da parte di un comitato. La questione riguarda l’uso di adesivi all’interno di alcuni esercizi commerciali, con reazioni contrastanti tra le parti coinvolte. Un comitato, guidato da un rappresentante, ha pubblicato una nota ufficiale per fare alcune precisazioni e rispondere alle dichiarazioni dell’altro gruppo.

L’iniziativa degli adesivi nei negozi di vicinato divide i vannacciani piacentini. Il comitato costituente “Futuro Nazionale Piacenza 346” guidato da Giuliano Concu, prende atto del comunicato diffuso dal Comitato Piacenza 171 e ritiene necessario «chiarire con fermezza che si tratta di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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