teb arrivato a bergamo il primo tram della linea t2

È arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2, trasportato dalla Repubblica Ceca fino al deposito di Ranica. Lo stabilimento di Pilsen ha spedito il convoglio su una bisarca lunga 43 metri, pronto per essere inserito nel servizio di trasporto pubblico locale. La consegna rappresenta un passo importante per l'ammodernamento della rete di trasporto nella zona.

TRASPORTI. Dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, al deposito di Ranica su una bisarca di 43 metri. Il 24 marzo la presentazione. Il primo tram della linea T2 di Teb è arrivato a Bergamo, nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Lo «Skoda ForCity Classic» è partito dallo stabilimento di Pilsen, in Repubblica Ceca, completando il viaggio fino al deposito di Ranica a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri. Sarà presentato ufficialmente martedì 24 marzo. Lungo 33 metri e con una capacità massima di 281 passeggeri, ogni mezzo prevede 66 posti a sedere, di cui 64 fissi e 2 pieghevoli in corrispondenza degli spazi riservati alle sedie a rotelle. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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