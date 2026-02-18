Linea ferroviaria Salerno-Mercato SSeverino-Codola tra ritardi e soppressioni la lettera del sindaco e dell' assessore

Il sindaco Antonio Somma e l’assessore Vincenzo Scarano hanno scritto una lettera per denunciare i continui disservizi sulla linea ferroviaria Salerno-Mercato S.Severino-Codola. La causa principale sono i frequenti ritardi e le soppressioni dei treni, che creano problemi ai pendolari ogni giorno. La lettera chiede interventi immediati per risolvere la situazione e garantire un servizio più affidabile. I rappresentanti comunali vogliono che le autorità trovino soluzioni rapide per fermare questa crisi quotidiana. La situazione resta critica e necessita di risposte urgenti.

La missiva, firmata dal sindaco Antonio Somma e dall’assessore Vincenzo Scarano, è di quelle da ultimo appello: servono risposte concrete e celeri agli ormai cronici disagi, con ritardi e soppressioni, lungo la linea ferroviaria Salerno-Mercato S.Severino-Codola. Malgrado i toni incisivi della PEC -trasmessa anche all’Assessore regionale ai Trasporti- l’Amministrazione Somma tende la mano ad RFI, dichiarandosi parte attiva nell’apertura di un serio momento di confronto e di leale collaborazione affinchè la mobilità di tanti pendolari, studenti, famiglie, possa ritrovare una sua dimensione regolare e adeguata alle esigenze comuni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

