Linea dura contro i vandali | Colpiti i nostri servizi essenziali

Durante l'ultima riunione della Conferenza Integrata dei Sindaci, si è discusso delle azioni messe in atto contro i vandali che hanno danneggiato servizi pubblici essenziali. Sono stati decisi interventi mirati per tutelare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle attività di pubblica utilità. Le autorità hanno confermato l’intenzione di aumentare i controlli e adottare misure più rigorose per prevenire ulteriori atti vandalici.

SANSEPOLCRO Nel corso dell’ultima riunione della Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina, che vede la partecipazione anche della Direzione dell’Asl e del Distretto di Zona, è stata ribadita con forza la condanna per i recenti episodi vandalici ai danni di strutture pubbliche del territorio. L’incontro del 27 aprile ha rappresentato un momento di confronto importante, nel quale è emersa in modo unanime la volontà degli amministratori di ribadire una presa di posizione chiara contro atteggiamenti e gesti che offendono non solo luoghi e istituzioni, ma persone che operano al servizio della comunità. Resta dunque immutata e condivisa...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linea dura contro i vandali: "Colpiti i nostri servizi essenziali" Notizie correlate San Jacopino, linea dura del Comune: 45 persone identificate, prime denunce. E scattano i servizi ad hoc dei vigiliFirenze, 22 marzo 2026 – Tre servizi mirati e quarantacinque persone identificate. Leggi anche: Catanzaro Servizi: Salvato il piano industriale, tutelati i posti di lavoro e i servizi essenziali per la città. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tanti veicoli abbandonati. A Sanremo linea dura contro chi li dimentica; La Commissione europea verso la linea dura su relazioni con la Cina; Ue: 'Pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro Mosca alla Biennale'; Linea dura contro i vandali: Colpiti i nostri servizi essenziali. Ue: Pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro Mosca alla BiennaleRivolgo il pieno sostegno al ministro Giuli per la sua posizione chiara e di principio e la condivido pienamente contro la presenza di Mosca alla Biennale di Venezia. (ANSA) ... ansa.it Biennale Venezia, il ministero manda gli ispettori. Ue: pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro il padiglione russoI nuovi controlli sarebbero legati alle polemiche seguite all'esclusione di Russia e Israele dai premi che la giuria internazionale assegnerà il 9 maggio ... quotidiano.net A dieci giorni dall'inaugurazione nuovi approfondimenti del ministero sulla scelta di Buttafuoco di riammettere la Russia all'esposizione. La Commissione Ue: "Sosteniamo linea dura". Dalla mediazione al commissariamento, ecco gli scenari possibili - facebook.com facebook L’ad di Eni Descalzi chiede all’Ue di riaprire al gas russo nella settimana in cui Meloni riceve Zelensky (che vuole la linea dura) di @GianniRosini x.com