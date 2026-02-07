Catanzaro Servizi | Salvato il piano industriale tutelati i posti di lavoro e i servizi essenziali per la città

Catanzaro Servizi ha salvato il suo piano industriale, assicurando la tutela dei posti di lavoro e dei servizi fondamentali per la città. Dopo settimane di incertezza, l’approvazione rappresenta una vittoria importante per i 119 dipendenti e per l’intera comunità. Cambiavento Catanzaro ha confermato che, nonostante le difficoltà, si è trovata una soluzione che permette di mantenere l’attuale livello di servizi senza compromettere le occupazioni. Ora si lavora per mettere in campo le strategie necessarie a garantire un futuro stabile.

L'approvazione del piano industriale di Catanzaro Servizi S.p.A. rappresenta un punto di svolta per la città e per i suoi 119 dipendenti, un risultato che, secondo quanto emerge da un comunicato di Cambiavento Catanzaro, era considerato arduo da raggiungere solo poche settimane fa. La decisione, formalizzata ieri in aula, non solo alleggerisce il pesante fardello del debito che gravava sull'azienda, ma definisce una nuova architettura operativa mirata a garantire la continuità dei servizi essenziali per la comunità e a tutelare i posti di lavoro. Questo epilogo, sottolinea Cambiavento, dimostra un elevato grado di concretezza e virtuosismo da parte dell'amministrazione comunale, capace di risolvere una situazione che appariva compromessa.

