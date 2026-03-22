A San Jacopino, il Comune ha avviato controlli specifici, portando all’identificazione di quarantacinque persone e alla presentazione delle prime denunce. I vigili urbani hanno eseguito tre servizi mirati nella zona, intensificando le verifiche e le operazioni di controllo. Le attività sono state coordinate per garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico, con interventi che proseguiranno nelle prossime settimane.

Firenze, 22 marzo 2026 – Tre servizi mirati e quarantacinque persone identificate. Pugno duro del Comune negli ultimi giorni a San Jacopino – rione che, suo malgrado funge spesso da ’cassa di espansione’ per i balordi delle Cascine e che da tempo è in estrema sofferenza per furti, risse, spaccate e spaccio con relativo malcontento popolare – con controlli serrati nelle sue strade più complicate. Gli agenti, sia in borghese che in divisa, hanno – tra le altre cose – sanzionato tre persone per ubriachezza molesta, ne hanno allontanate cinque per bivacchi (poi Alia ha provveduto a ripulire gli spazi) e denunciato un uomo per un furto in un supermercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopino, linea dura del Comune: 45 persone identificate, prime denunce. E scattano i servizi ad hoc dei vigili

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