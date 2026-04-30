Lunedì a Napoli è stato firmato un contratto tra il sindaco e un rappresentante di un consorzio ferroviario. L’accordo riguarda la linea 10 che collega Afragola a Napoli. Con questa firma, sono previsti nuovi treni e l’installazione di impianti tecnologici per migliorare la mobilità sulla linea. La firma si è svolta nel palazzo comunale e rappresenta un passo avanti per il potenziamento del servizio ferroviario nella zona.

? Cosa sapere Manfredi e Casillo firmano lunedì a Napoli il contratto per la Linea 10 Afragola.. L'accordo con il consorzio CAF-Leonardo garantisce nuovi treni e impianti per la mobilità.. Lunedì 4 maggio alle ore 15, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, Manfredi, Casillo e Cosenza si riuniranno per sottoscrivere il contratto relativo al secondo lotto della Linea 10 Afragola-Napoli, definendo così la fornitura dei treni e degli impianti tecnologici necessari. L’appuntamento istituzionale segna un passaggio decisivo per l’infrastruttura che collegherà Napoli ad Afragola attraverso un sistema di trasporto moderno. Al tavolo della firma siederanno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e l’assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Cosenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linea 10 Afragola-Napoli: firma per nuovi treni e impianti tecnologici

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