A Matera, un uomo sospettato di aver compiuto due rapine in supermercati e farmacie è stato arrestato con l’aiuto dei cittadini. Le chiamate di cittadini preoccupati hanno permesso alle forze dell’ordine di intervenire in tempo. L’uomo, descritto come un soggetto aggressivo e armato, aveva colpito in diversi punti della città negli ultimi giorni. La collaborazione tra cittadini e polizia ha portato all’arresto prima che potesse colpire di nuovo. La polizia ha confermato che l’indagine continua per chiarire altri eventuali episodi.

Un arresto e due rapine, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Matera, dove un uomo è stato fermato dopo aver preso di mira un supermercato e una farmacia del centro cittadino. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla tempestiva azione delle forze dell’ordine. Un arresto a Matera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti sono riusciti a bloccare il presunto responsabile di due rapine – una tentata e una portata a termine – ai danni di un supermercato e di una farmacia situati nel cuore della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapinatore seriale di supermercati e farmacie a Matera fermato grazie alla collaborazione dei cittadini

