Escursionista tratto in salvo grazie al Gps

Un escursionista è stato tratto in salvo nel primo pomeriggio sul Monte San Michele. L’uomo si era perso durante un’escursione e il suo telefono ha smesso di funzionare, lasciandolo senza indicazioni. Fortunatamente, grazie al GPS del suo dispositivo, i soccorritori sono riusciti a trovarlo prima che calasse la notte e le temperature scendessero troppo. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, senza feriti.

Un pomeriggio che rischiava di trasformarsi in una notte all'addiaccio, con il buio che avanzava e le temperature in calo, si è concluso bene sul Monte San Michele. Intorno alle 18.30 di sabato è scattata la macchina dei soccorsi per un escursionista straniero, anziano, che aveva perso l'orientamento e si trovava in evidente difficoltà lungo i sentieri della montagna che domina Porto Valtravaglia. È stato lo stesso uomo, resosi conto di non riuscire più a ritrovare la via del ritorno, a lanciare l'allarme. Una richiesta di aiuto che ha attivato un intervento coordinato e complesso con l'impiego dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino, dell'elisoccorso di Areu e dei sanitari.

