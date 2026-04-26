Un ufficiale è rimasto ferito al torace durante un attentato avvenuto in una località non specificata. L'agente è stato colpito da un proiettile, ma si trova in condizioni stabili grazie al giubbotto antiproiettile che indossava. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono state fornite ulteriori dettagli riguardo ai responsabili o alle circostanze dell’attacco.

(Agenzia Vista) Washington, 26 aprile 2026 "Un agente è stato colpito, ma è stato salvato dal fatto che indossava, ovviamente, un ottimo giubbotto antiproiettile. Gli hanno sparato da una distanza molto ravvicinata con un'arma molto potente, e il giubbotto ha fatto il suo dovere. Ho appena parlato con l'agente e sta andando alla grande, è in ottima forma", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa dopo l'attentato a Washington. Courtesy: Casa Bianca Fonta: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump dopo attentato: Un ufficiale ferito al torace e salvo grazie al giubbotto

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