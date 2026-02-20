Da Pomezia a Minturno il litorale laziale si mobilita per il referendum sulla giustizia

Il movimento per il referendum sulla giustizia si diffonde lungo la costa laziale, coinvolgendo cittadini di Pomezia, Minturno e altre località. Le persone si riuniscono in piazze e strade per discutere il cambiamento delle norme e raccogliere firme. Tra le iniziative, si organizzano incontri pubblici e volantinaggi per sensibilizzare l’opinione pubblica. La mobilitazione cresce giorno dopo giorno, con un’attenzione sempre più forte sulla questione. La fase finale della raccolta firme si avvicina.

Roma, 20 febbraio 2026 – Sul litorale laziale la campagna per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia entra nel vivo. In vista del voto del 22 e 23 marzo 2026, si moltiplicano comitati locali, gazebo e iniziative pubbliche con l'obiettivo dichiarato di informare i cittadini e portare il confronto nelle piazze: da un lato i promotori del Sì, dall'altro una rete di realtà civiche, sindacali e politiche schierate per il No. A sud di Roma si è costituito il comitato locale Pomezia–Ardea del " Comitato Sì Riforma", nato per promuovere il voto favorevole e annunciare momenti informativi sul territorio.