Il 19 febbraio 2026 alle 17.30, la Biblioteca Comunale di Salerno riapre le sue porte al pubblico, dopo mesi di lavori di ristrutturazione. La cerimonia si svolge nell’Hub Socio Culturale Sichelgaita, esempio di rilancio di spazi recuperati in centro città. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per studenti e lettori, che potranno usufruire di nuove aree di studio e di servizi aggiornati.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.30, è in programma il taglio del nastro della Biblioteca Comunale di Salerno, che riapre al pubblico nei locali dell’Hub Socio Culturale Sichelgaita (ex Centro per l’Impiego). La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi, nasce con l’obiettivo di offrire alla città un presidio culturale stabile, uno spazio aperto alla cittadinanza per promuovere l’universo della narrazione e permettere la diffusione del patrimonio librario. La Biblioteca si propone quale punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, riapre la biblioteca comunale: taglio del nastro all’ex centro per l’impiego

Leggi anche: Euroma2, taglio del nastro per la nuova farmacia comunale

Piccola Biblioteca Labis- Che Storia: taglio del nastroA Caserta nasce la Piccola Biblioteca LABIS – Che Storia!, uno spazio pensato per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura tra bambini, bambine e famiglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.