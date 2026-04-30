Liguria sotto la Bora | raffiche fino a 70 km h e calo termico

La Liguria si trova sotto l’effetto della Bora, con raffiche di vento che superano i 70 chilometri orari tra le province di Genova e Savona. L’aria fredda che accompagna questa perturbazione ha provocato un calo delle temperature, con minime di circa 6 gradi nell’entroterra. La perturbazione sta influenzando la regione, portando condizioni di forte vento e abbassamenti termici nelle aree interne.

? Cosa sapere Bora con raffiche fino a 70 kmh colpisce la Liguria tra Genova e Savona.. L'aria fredda causa calo termico con minime di 6 gradi nell'entroterra.. Il vento della Bora sta entrando con forza dalla porta del Nord Italia questo giovedì 30 aprile 2026, portando una corrente da est che colpisce la Liguria con raffiche tra i 60 e i 70 chilometri orari nelle zone comprese tra il Genovato e la Savonese. La pressione massima che sta dominando l’Europa centrale ha innescato un cambiamento repentino nel respiro del nostro mare, spingendo aria più fresca verso le nostre coste. In questa mattinata di fine aprile, la nuvolosità si è distribuita in modo disomogeneo lungo tutto il litorale, con un impatto più marcato sui versanti che guardano alla pianura padana, nel settore centro-occidentale della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria sotto la Bora: raffiche fino a 70 km/h e calo termico Notizie correlate Bora in Friuli: raffiche fino a 70 km/h e arriva il sole seccoLa dinamica meteorologica che sta interessando il Friuli-Venezia Giulia in questa mattina di mercoledì 22 aprile 2026 vede la transizione da una fase... Trieste sotto la Bora: raffiche a 90 km/h scuotono la notte? Cosa sapere Trieste, raffiche di Bora fino a 90 km/h nella notte di giovedì 30 aprile.